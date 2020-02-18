«Не вдохновляет»: подростки в Екатеринбурге стали больше разбойничать

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:29:54+03:00

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Сотрудники полиции по Екатеринбургу составили большой отчет, в котором рассказали об итогах ушедшего 2019 года. Депутат Гордумы Тимофей Жуков опубликовал некоторые выдержи и цифры из него. Так, за минувший год – впервые за пять лет – общее количество зарегистрированных преступлений увеличилось и составило 19 750 (на 7,1%).

- Статистика не вдохновляет, особенно в тех разделах, на которые мы с вами имеем непосредственное влияние, - отметил Жуков. – Руководство и всех сотрудников УМВД хочется поблагодарить и напомнить о том, что все жители города – вам подмога.

Преступления в цифрах

Всего полицейским Екатеринбурга поступило 488 304 заявления, из них 169 375 – о преступлениях того или иного рода. По результатам рассмотрений было заведено 16 257 уголовных дел. Но, вместе с тем, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений – на 1,2% (до 4 375).

А число преступлений прости собственности резко увеличилось – сразу на 8,6% (до 11 988). Из них расследовали 8 743 (цифра увеличилась на 3,2%). Полицейские задержали сразу семь преступных группировок, которые промышляли угоном автомобилей.

Среди подростковой преступности тоже замечены значительные улучшения: зарегистрировано и расследовано было 439 фактов (на 13,1% больше). Установлена причастность к совершению преступлений 436 детей и подростков до 18 лет (8,5%).

Наркотики в цифрах

В течение года полицейским удалось выявить и пресечь 2 416 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Из них расследовано 1 025.

Бытовое насилие в цифрах

За год на территории Екатеринбурга на 13% снизилось количество преступлений, которые произошли на бытовой почве (248 фактов) – в том числе более чем в два раза тяжких и особо тяжких.

ДТП в цифрах

Теперь не самое приятное. За минувший год полицейские зарегистрировали 1 180 аварий с пострадавшими (цифра увеличилась на 20,7%), в которых погибло 73 человека (19,7%), а травмы разной степени тяжести получили 1 477 человек (17,8%). С участием детей число ДТП увеличилось в 1,5 раза и составило 171.

ИСТОЧНИК KP.RU