2020-02-18T09:28:49+03:00
Спорт

Хотят повторить победу шестилетней давности: екатеринбуржцы поборются с лучшими армрестлерами страны

В канун 23 февраля в ДИВСе проходит Первенство России
Мария Трапезникова
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В канун 23 февраля в ДИВСе проходит Первенство РоссииВ канун 23 февраля в ДИВСе проходит Первенство РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург приехали лучшие армрестлеры страны – сегодня, 18 февраля, на арене ДИВСа «Уралочка» стартует Первенство России по армрестлингу среди спортсменов до 21 года. В соревнованиях примут участие 600 сильнейших атлетов из более чем 40 городов страны.

Кроме основных наград, участники поборются за путевки на мировое и европейское первенство. Победителей выберу сразу в трех категориях: 14-16 лет, 16-18 лет и 18-21 года.

- Ожидается, что во все соревновательные дни на арене ДИВСа будут кипеть нешуточные страсти. По прогнозам специалистов, главная борьба развернется между признанными фаворитами отечественной борьбы на руках – сборными Дагестана, Татарстана, Северной Осетии, Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – В этом году в нашей сборной будет 50 человек.

Последний раз екатеринбуржцам удалось победить лишь в 2014 году, поэтому в этот раз подготовленные и целеустремленные ребята очень надеются на победу.

По итогам национального первенства будет сформирована сборная, которая в мае этого года отправится в Венгрию на первенство Европы, а в сентябре – в Грузию на первенство мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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