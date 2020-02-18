Любовь сильнее ядерной войны: житель Екатеринбурга сделал предложение девушке через игру про постапокалипсис

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:04:08+03:00

Создатели Metro: Exodus пошли навстречу Александру Сафронову и поместили в одной из локаций «пасхалку» с надписью «Фанни, будь моей женой»

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День святого Валентина, но, кажется, о самом романтичном предложении руки и сердца стало известно только сейчас. Житель Екатеринбурга Александр Сафронов решил подготовиться основательно и обратился за помощью к разработчикам серии игры про постапокалипсис Metro, которые недавно выпустили новое дополнение Exodus - Sam's story.

Сюжет игры разворачивается во Владивостоке через 20 лет после Третьей мировой войны. По просьбе Александра, в одной из локаций поместили надпись «Фанни, будь моей женой». Девушка сказала «да».

Александр заранее написал разработчикам, чтобы они успели поместить в игру «пасхалку» до выхода обновления. Фото: страница Александра Сафронова во «ВКонтакте»

- Таким способом я хотел показать, что любовь куда сильнее ядерной войны. Так как действие последнего дополнения для Metro Exodus – Sam's Story разворачивается в постапокалиптическом Владивостоке. Играя в первую часть в далёком 2010 году, я и не мог подумать, что спустя 10 лет всё будет так. Очень рад этому, поверить до сих пор не получается. И да, «пасхалка» останется там навсегда, - рассказывает Александр Сафронов.

В свою очередь разработчики игры поздравили пару с будущей свадьбой и пожелали им счастья.

- Поздравляем Фанни и Александра! Желаем вам всего наилучшего в жизни! – написали разработчики в своем Twitter.

В разговоре с «Комсомолкой» Александр отметил, что сначала девушка не поверила, что предложение может оказаться в игре.

- С Фанни мы встречаемся уже четыре года, - рассказывает Сафронов. – Я запустил игру, предварительно все проверил и передал ей управление. Мы оба любим игры, но она сначала подумала, что это розыгрыш или шутка.

ИСТОЧНИК KP.RU