Свердловское кафе оштрафовали за нетрудоустроенного сотрудника

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:10:44+03:00

Женщина работала каждый день по 12 часов, но зарплату почти не получала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина работала каждый день по 12 часов, но зарплату почти не получала

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В Североуральске кафе «Азия» наняло на работу местную жительницу, однако трудовой договор не заключило. Женщина работала каждый день порядка 12 часов.

- Ее работа носила систематический характер, она выполняла одну и ту же трудовую функцию, была включена в производственную деятельность ИП по оказанию услуг общественного питания, за что систематически получила зарплату, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. – И все это было похоже на трудовые отношения.

Однако прокуратура выяснила, что зарплата, которую платили женщине, не дотягивала даже до минимальной нормы. За все время работы ей не выплатили больше 100 тысяч рублей, а компенсации ежегодного отпуска женщина так и не дождалась.

- Кроме того, заявительница является гражданином предпенсионного возраста. При этом, сведения о перечисленных страховых взносов от работодателя на лицевом счете работника отсутствуют, - добавили в прокуратуре.

В итоге, Североуральский горсуд оштрафовал ИП на пять тысяч рублей и обязал выплатить женщине всю запралту полностью – порядка 125 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU