2020-02-18T09:10:44+03:00
Общество

Свердловское кафе оштрафовали за нетрудоустроенного сотрудника

Женщина работала каждый день по 12 часов, но зарплату почти не получала
Мария Трапезникова
Поделиться:
Женщина работала каждый день по 12 часов, но зарплату почти не получалаЖенщина работала каждый день по 12 часов, но зарплату почти не получалаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Североуральске кафе «Азия» наняло на работу местную жительницу, однако трудовой договор не заключило. Женщина работала каждый день порядка 12 часов.

- Ее работа носила систематический характер, она выполняла одну и ту же трудовую функцию, была включена в производственную деятельность ИП по оказанию услуг общественного питания, за что систематически получила зарплату, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. – И все это было похоже на трудовые отношения.

Однако прокуратура выяснила, что зарплата, которую платили женщине, не дотягивала даже до минимальной нормы. За все время работы ей не выплатили больше 100 тысяч рублей, а компенсации ежегодного отпуска женщина так и не дождалась.

- Кроме того, заявительница является гражданином предпенсионного возраста. При этом, сведения о перечисленных страховых взносов от работодателя на лицевом счете работника отсутствуют, - добавили в прокуратуре.

В итоге, Североуральский горсуд оштрафовал ИП на пять тысяч рублей и обязал выплатить женщине всю запралту полностью – порядка 125 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинский тракт, проходящий через Екатеринбург, превратят в магистраль
Силовики Екатеринбурга отказались заводить дела на 80 подростков-хулиганов
Под Екатеринбургом за 25 миллионов продают золотой дворец с ангелами и шикарными люстрами
«Не вдохновляет»: подростки в Екатеринбурге стали больше разбойничать
Испугался и схватился за нож: екатеринбуржца отправили под суд за убийство товарища
Хотят повторить победу шестилетней давности: екатеринбуржцы поборются с лучшими армрестлерами страны
Любовь сильнее ядерной войны: житель Екатеринбурга сделал предложение девушке через игру про постапокалипсис
Свердловское кафе оштрафовали за нетрудоустроенного сотрудника
Последний спектакль в Театре кукол Екатеринбурга отыграют в конце апреля
У екатеринбурженки забрали элитный кроссовер за долги в два миллиона
Дополненная реальность всем защитникам: екатеринбуржцев перенесут во времена войн в Афгане и Чечне
Свердловчанку наказали за махинации с документами
Неожиданный поворот: уральский «Автомобилист» проиграл рижскому «Динамо»
К Универсиаде-2023 в Екатеринбурге будет построено на три учебных корпуса меньше
Заблудился и хотел развернуться: в Екатеринбурге в жесткое ДТП попала семья с тремя детьми
Митя Фомин выступит в Екатеринбурге с живым бэндом и новой программой
В Екатеринбурге две недели ищут молодого человека со шрамом на правом предплечье
Известный екатеринбургский рэпер Niletto рассказал, кому посвятил главный хит
Берите опыт Лондона и деньги инвестора: Минфин пояснил, как нужно строить метро в Екатеринбурге
Уральская группа опубликовала клип, который придумал Сергей Жуков из «Руки вверх!»
В Екатеринбурге следователи встретились с пострадавшими от действий кредитных кооперативов пайщиками
В Свердловской области за выходные инспекторы ГИБДД поймали 126 водителей без прав
Легендарный Стинг исполнит свои любимые песни на концерте в Екатеринбурге
Пока шансов нет: Палестина будет разговаривать только с новым президентом США
Хрупкое равновесие: коронавирус продолжает «давить» на рубль
Сильный ветер и мокрый снег: в Свердловскую область придет непогода
Потребовал деньги и сигареты: уралец с ножом ограбил продуктовый ларек и сбежал
На Уралмаше открыли отреставрированную школу с тренажерным залом и токарными станками
Угнали прямо со спецстоянки: в уральской больнице недосчитались трех «скорых»