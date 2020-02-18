У екатеринбурженки забрали элитный кроссовер за долги в два миллиона

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:53:35+03:00

Женщина решила не сдаваться просто так и спрятала машину

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В Екатеринбурге приставы забрали у местной жительницы элитный кроссовер из-за долгов в два миллиона. Женщина приобрела нежилое помещение у ООО, но расплатиться за него не сумела.

- По информации регистрирующих органов стало известно, что у должника имеется в собственности автомобиль Audi Q7. Судебным приставом было выставлено требование должнику о предоставлении имущества для составления в отношении его акта описи и ареста, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Однако предоставить свое авто женщина отказалась.

Фото: УФССП России по Свердловской области

Машину объявили в розыск. Чуть позже ее обнаружили в одном из дворов – арестовали и отогнали на спецстоянку. Теперь кроссовер ждет незавидная судьба: экспертная оценка и продажа на торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU