Дополненная реальность всем защитникам: екатеринбуржцев перенесут во времена войн в Афгане и Чечне

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:34:51+03:00

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Через несколько дней все мужчины страны будут отмечать свой «профессиональный» праздник – День защитника отечества. По такому случаю в Екатеринбурге для сильной половины будут подготовлены различные характерные мероприятия: салют из военных пушек, солдатская каша и много всего другого интересного.

Антимузей компьютеров и игр пошел дальше и устроил для всех мужчин настоящее испытание: мультимедийную выставку в стиле дополненной реальности по главным российским боевым действиям и военным конфликтам.

- Современные технологии могут очень реалистично перенести человека в те или иные события. Мы решили рассказать о войнах прошлого века, - рассказал «Комсомолке» директор антимузея Сергей Мартьянов. – Некоторые локации будут воссозданы очень реалистично: например, можно будет оказаться внутри дома в Грозном во время штурма.

В антимузее будет работать фотозона. Каждый желающий сможет стать участником военного конфликта или примерить на себе бронижелет весом в 18 килограммов. На некоторые локации организаторы ввели ограничения по возрасту 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU