Свердловчанку наказали за махинации с документами

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:17:30+03:00

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В Нижнем Тагиле отправили под суд местную жительницу Алену Смирнову, которую обвиняют в покушении на мошенничество. Она, решив обогатиться, заключила со знакомой мнимую «бесплатную» сделку купли-продажи принадлежавшей ей квартиры. После чего получила расписку о получении всех денег.

- Спустя полгода Смирнова подготовила необходимый для получения налогового вычета в размере 50,9 тысяч рублей пакет документов и предоставила его в Межрайонную ИФНС России №16 по Свердловской области, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако довести дело до конца ей не удалось, потому что в отделение пришли с проверками и обнаружили несостыковки. В итоге, налоговая инспекция ей отказала. А суд назначил ей 240 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU