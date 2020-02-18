Неожиданный поворот: уральский «Автомобилист» проиграл рижскому «Динамо»

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:05:01+03:00

До этого латыши упускали победу 13 раз подряд

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Накануне прошел очередной выездной матч екатеринбургского «Автомобилиста» - с рижским «Динамо», который до этого проигрывал 13 раз подряд. Латыши начали игру с нарушения численного состава, и Дэн Секстон вывел сборную вперед.

Но игра все равно закончилась довольно неожиданно: 2:1 в пользу «Динамо». Во втором периоде хозяева смогли сравнять счет, а в третьем вышли вперед. Как ни старались екатеринбуржцы, спасти встречу не удалось.

До начала плей-офф уральцам нужно будет сыграть с «Сибирью», «Авангардом» и «Ак Барсом».

ИСТОЧНИК KP.RU