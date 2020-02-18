К Универсиаде-2023 в Екатеринбурге будет построено на три учебных корпуса меньше

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:08:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Трем крупным зданиям учебных корпусов, которые должны были построить в новом районе за МВЦ «Екатеринбург-Экспо» для спортсменов, а затем передать во владения УрФУ, не суждено быть построенными. А все дело в том, что FISU не согласовало их создание. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который в данный момент находится в Москве с делами Универсиады-2023.

- Изначально планировалось, что на территории Деревни Универсиады в Новокольцовском будут построены многофункциональные комплексы, в которых после Универсиады мы хотели разместить корпуса УрФУ, - рассказал губернатор на своей странице в Instagram. – Но FISU строительство данных объектов не согласовала. Поэтому мы не можем строить эти корпуса за счет средств, предусмотренных на подготовку к Универсиаде. Обратился к Валерию Фалькову [министр науки и высшего образования РФ – прим. ред.] за содействием в финансировании. Ведь наша идея была в том, чтобы эти корпуса и комфортные общежития стали наследием Универсиады для главного вуза региона.

Средства на строительство корпусов Куйвашев попросил направить из федерального бюджета, отправив предложения и пожелания в Минфин России. Пока что ответа не последовало.

- До начала игр остается все меньше времени, а объем вложений немалый, поэтому нам необходима поддержка, - добавил глава региона.

Напомним, что ряд крупных спортивных объектов, которые специально построят к Универсиаде-2023, должны будут разместиться в Новокольцовском районе. Заплатить за них придется порядка 18,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU