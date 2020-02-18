2020-02-18T06:15:09+03:00
Происшествия

Заблудился и хотел развернуться: в Екатеринбурге в жесткое ДТП попала семья с тремя детьми

Супруги вместе с внуками ехали в Первоуральск, но заплутали на развязке
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Минувшим вечером, около 18:35, в Екатеринбурге, на переулке Рижский, произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, включая маленького мальчика-пассажира. На перекрестке столкнулись «Лада» и Mitsubishi, после того как первая решила развернуться и не заметила вторую, проезжающую по встречке.

- В результате пострадал водитель и пассажиры автомобиля «Лада». У водителя медики констатировали пневмоторакс и перелом левых ребер, у пассажира – перелом правой ключицы. Их срочно доставили в ГКБ №24, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – А пятилетний мальчик был доставлен в ДКГБ №9 с диагнозом: закрытый перелом правого предплечья.

Мальчик сидел на заднем ряду без специального автокресла и не был пристегнут ремнем. Инспекторы выяснили, что рядом с ним сидели еще два ребенка, 10 и 9 лет. Они, к счастью, не пострадали – но также не были пристегнуты.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Вся семья - бабушка с дедушкой и трое их внуков - ехали из поселка Коркино, что в Челябинской области, в Первоуральск. И заблудились на транспортной развязке, - уточнили в ГИБДД. – Поняв это, водитель решил развернуться в обратном направлении, но не пропустил машину с левой стороны.

Стаж 72-летнего водителя – больше 30 лет. А за рулем Mitsubishi сидел 45-летний мужчина, который объяснил, что его скорость была не больше 60 км/ч. Он в последний момент заметил «Ладу», которая неожиданно выскочила с правой полосы, попытался экстренно затормозить, но не вышло.

Сейчас Госавтоинспекция проводит расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства и найдены виновные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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