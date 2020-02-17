2020-02-17T20:15:06+03:00
Общество

Митя Фомин выступит в Екатеринбурге с живым бэндом и новой программой

Музыкант приедет в столицу Урала на следующей неделе
Алина СУРИНА
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Митя Фомин выступин на сцене с полностью живым звукомМитя Фомин выступин на сцене с полностью живым звукомФото: Борис КУДРЯВОВ
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В Екатеринбург на следующей неделе – 28 февраля приедет Митя Фомин. Впервые на сцену с артистом выйдут музыканты бэнда Freeugolnik. Благодаря их аранжировке известные песни Мити Фомина зазвучат по-новому. Организаторы обещают, что Митя Фомин выступит с новой программой, фишкой которой станет полностью живой звук.

- Концерт Мити Фомина - это не просто исполнение известных треков, это искрометный конферанс, в который артист превращает представление, легко и умело общаясь с публикой. В его программе яркие танцевальные композиции сменяются лирическими треками, в которых слушатель ценит искренность чувств и глубину переживаний, - рассказывают организаторы.

Митя Фомин выступает на сцене уже 20 лет. Популярность пришла к артисту после работы солистом в популярной группе Hi-Fi. Сейчас уже больше 10 лет музыкант занимается сольной карьерой. За это время он неоднократно становился лауреатом таких музыкальных премий как «Золотой граммофон» и «Песня года».

Концерт Мити Фомина в Екатеринбурге пройдет в пятницу, 28 февраля. Билеты в продаже от 900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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