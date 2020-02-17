2020-02-17T19:52:33+03:00
Общество

В Екатеринбурге две недели ищут молодого человека со шрамом на правом предплечье

Месилов Андрей пропал еще третьего февраля
Алина СУРИНА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге две недели ищут молодого человека со шрамом на правом предплечье. Месилов Андрей Витальевич пропал еще третьего февраля. Сейчас его поиском 26-летнего екатеринбуржца занимаются волонтеры «Лиза Алерт».

- Он был одет в зеленую камуфляжную куртку, зеленые камуфляжные штаны и высокие черные ботинки, - рассказали в поисковом отряде.

Приметы:

Рост: 185 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: русые, короткая стрижка

С собой: ничего

Особые приметы: шрам на правом предплечье.

Если вы знаете, где может находиться Месилов Андрей, свяжитесь с инфоргом поиска Анастасией по телефону 8 982 457 89 64.

ИСТОЧНИК KP.RU

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