В Екатеринбурге две недели ищут молодого человека со шрамом на правом предплечье
В Екатеринбурге две недели ищут молодого человека со шрамом на правом предплечье. Месилов Андрей Витальевич пропал еще третьего февраля. Сейчас его поиском 26-летнего екатеринбуржца занимаются волонтеры «Лиза Алерт».
- Он был одет в зеленую камуфляжную куртку, зеленые камуфляжные штаны и высокие черные ботинки, - рассказали в поисковом отряде.
Приметы:
Рост: 185 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: русые, короткая стрижка
С собой: ничего
Особые приметы: шрам на правом предплечье.
Если вы знаете, где может находиться Месилов Андрей, свяжитесь с инфоргом поиска Анастасией по телефону 8 982 457 89 64.
ИСТОЧНИК KP.RU