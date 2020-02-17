2020-02-17T17:08:43+03:00
Общество

В Свердловской области за выходные инспекторы ГИБДД поймали 126 водителей без прав

Еще 138 остановленных уральцев сели за руль в нетрезвом состоянии
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
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В Свердловской области за выходные инспекторы ГИБДД поймали 126 водителей без прав. Еще 138 остановленных уральцев, оказались в нетрезвом состоянии. 16-ти из них теперь грозит уголовная ответственность так, как они уже не впервые пойманы за рулем пьяными. При этом 29 водителей пытались уйти от ответственности, отказавшись от прохождения освидетельствования. Теперь их ждет крупный штраф или лишение водительских прав.

- Рейдовые мероприятия и тотальные проверки транспорта проводятся на территории Свердловской области регулярно. Несмотря на это водители продолжают допускать грубые нарушения ПДД, подвергая при этом опасности и других участников дорожного движения, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД просят сообщать о нарушениях ПДД в дежурную часть Управления ГИБДД по Свердловской области по телефону (343) 269-77-00. Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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