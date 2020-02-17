2020-02-17T16:02:20+03:00
Общество

Сильный ветер и мокрый снег: в Свердловскую область придет непогода

В МЧС просят жителей региона соблюдать меры безопасности
Алина СУРИНА
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Из-за непогоды возможны осложнения дорожной обстановкиИз-за непогоды возможны осложнения дорожной обстановкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области завтра ожидается сильный мокрый снег и усиление ветра до 23 м/с. Об этом сообщают синоптики. Во время непогоды МЧС просят жителей региона соблюдать меры безопасности.

- В связи с возможным осложнением дорожной обстановки автомобилистам следует быть максимально бдительными при управлении транспортным средством, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Автомобилистам также советуют не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций и фасадов зданий. Пешеходов подбирать обувь с не скользящей подошвой и быть осторожными потому, что из-за мокрого снега на тротуарах может образовываться гололед. Спасатели рекомендуют ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте и воздержаться от туристических походов.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи спасатели просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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