Угнали прямо со спецстоянки: в уральской больнице недосчитались трех «скорых»

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:27:40+03:00

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В Кировграде, что в Свердловской области, горбольница не досчиталась пяти автомобилей скорой помощи. В связи с этим региональный Минздрав решил привлечь к поискам прокуратуру, чтобы та разобралась в ситуации и нашла виновных.

- Руководство больницы факт пропажи машин объяснило тем, что они были утилизированы, так как являлись непригодными для эксплуатации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После проверки выяснилось, что три скорых на самом деле не выкинули, а похитили прямо со стоянки, после чего по лжедокументам перепродали. За кражей стояло должностное лицо ЦГБ. В то же время машины были фиктивно сняты с государственного регучета в связи с их якобы утилизацией. По факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU