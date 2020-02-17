Снимают обшивку и тащат люки: энергетики ищут екатеринбуржцев, разворовывающих теплотрассы

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:24:46+03:00

Теперь в ЕТК еще пристальней следят за теплотрассами

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В Екатеринбурге специалисты ЕТК решили организовать внеплановые обходы теплотрасс. А все из-за воришек, которые активизировались в последнее время. Энергетики регулярно фиксируют факты снятых листов металла с теплотрасс или отсутствие крышек на люках теплокамер.

- В данный момент по заявлению ЕТК ведется расследование дела о хищении стальных бандажей, скрепляющих изоляционный слой надземной тепломагистрали М-40 по Серовскому тракту, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Так, в сентябре прошлого года энергетики поймали четырех воришек, которые пытались стащить 600 килограммов снятых бандажей. Без них изоляция падает с трубы, а стекловата мокнет, что приводит к теплопотерям и быстрому коррозионному износу.

ИСТОЧНИК KP.RU