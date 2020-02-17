2020-02-17T14:26:45+03:00
Общество

«Доля правды в этом есть»: уральская блогерша о священнике, назвавшем гражданских жен «бесплатными проститутками»

Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: InstagramФото: Instagram
Изменить размер текста:

Уральская блогерша Влада Визер прокомментировала нашумевшее высказывание протоиерея РПЦ Димитрия Смирнова, который накануне назвал гражданских жен «бесплатными проститутками».

- Эти самые «нежены» да и многие другие, находясь в «диванной ярости» строчат во все интернеты, мол, что это такое, как так можно говорить, да еще и не извиняться! - написала Визер в Instagram. - Я, значит, как обычно, поразмышляла и вот что скажу: а что, собственно не так? Или вы хотели, чтобы представитель церкви одобрил житие без официальных штампов?! Как бы это выглядело? Правильно, с точки зрения веры и т. д. - это все негоже и от лукавого. Как это свыкнуться с тем, что государство светское, что бабам дали право голоса, возможность зарабатывать больше мужиков, возможность зачать почти без мужиков, родить и вообще жить счастливо без мужиков?! Как это не заковать себя в оковы в 20 лет и не стирать носки с трусами?! Как это иметь возможность в любой момент уйти, если что-то не устраивает?! Никак. Нельзя так. Поэтому - «бесплатные проститутки» и, если честно, доля правды в этом есть.

miss_posh_miss_posh_
В прошлом году Instagram удалил пост блогерши про представителей ЛГБТ
43 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В разговоре с «КП» девушка отметила, что представитель РПЦ гневно высказался лишь о гражданских женах, но ни слово не сказал о гражданских мужьях.

- Почему женщины в гражданском браке - бесплатные проститутки, а мужчины - нет? - добавила Влада Визер.

Стоит отметить, что уральские верующие негативно отнеслись к словам протоирея.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сильный ветер и мокрый снег: в Свердловскую область придет непогода
Потребовал деньги и сигареты: уралец с ножом ограбил продуктовый ларек и сбежал
На Уралмаше открыли отреставрированную школу с тренажерным залом и токарными станками
Угнали прямо со спецстоянки: в уральской больнице недосчитались трех «скорых»
Снимают обшивку и тащат люки: энергетики ищут екатеринбуржцев, разворовывающих теплотрассы
«Доля правды в этом есть»: уральская блогерша о священнике, назвавшем гражданских жен «бесплатными проститутками»
В Оперный театр Екатеринбурга из Парижа за четыре миллиона привезли гигантскую арфу
В Нижнем Тагиле за 19 миллионов отреставрируют бывшее общежитие
В Екатеринбурге прокуратура проверит водителей автобусов, которые не вышли на работу
Друзья виновника аварии на Малышева рассказали, что пил Васильев перед ДТП
К бунтовавшим водителям скорой в Екатеринбурге придет налоговая
Свыше 600 км пути будет отремонтировано на СвЖД в 2020 году
На ж/д вокзал Екатеринбурга нагрянет ФСБ
На Урале не будут строить новые «карантинные санатории» для заболевших гриппом и ОРВИ
Труп выбросили в болото: на Урале молодая мать с друзьями зарезала бывшего мужа
Лечение за 10 минут: маленьким пациентам уральской больницы подарили кабинет эндоскопии
В Екатеринбурге назвали даты выпускных и последних звонков
Не получается уехать на работу: в Екатеринбурге почти перестал ходить автобус №059
Закрыла свои кредиты: бухгалтер уральской газеты оставила коллег без денег
В Екатеринбурге за 243 миллиона облагородят 35 дворов
Больше 100 тысяч уральцев не пустили на курорты из-за долгов по «коммуналке» и алиментам
Псевдовоенный из Екатеринбурга обокрал старушку на 40 тысяч
16 побед в 16 матчах: уральские «лисицы» обыграли соперниц из Курска
Юные синхронистки из Екатеринбурга забрали «золото» на крупном международном турнире