«Доля правды в этом есть»: уральская блогерша о священнике, назвавшем гражданских жен «бесплатными проститутками»

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:26:45+03:00

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Уральская блогерша Влада Визер прокомментировала нашумевшее высказывание протоиерея РПЦ Димитрия Смирнова, который накануне назвал гражданских жен «бесплатными проститутками».

- Эти самые «нежены» да и многие другие, находясь в «диванной ярости» строчат во все интернеты, мол, что это такое, как так можно говорить, да еще и не извиняться! - написала Визер в Instagram. - Я, значит, как обычно, поразмышляла и вот что скажу: а что, собственно не так? Или вы хотели, чтобы представитель церкви одобрил житие без официальных штампов?! Как бы это выглядело? Правильно, с точки зрения веры и т. д. - это все негоже и от лукавого. Как это свыкнуться с тем, что государство светское, что бабам дали право голоса, возможность зарабатывать больше мужиков, возможность зачать почти без мужиков, родить и вообще жить счастливо без мужиков?! Как это не заковать себя в оковы в 20 лет и не стирать носки с трусами?! Как это иметь возможность в любой момент уйти, если что-то не устраивает?! Никак. Нельзя так. Поэтому - «бесплатные проститутки» и, если честно, доля правды в этом есть.

miss_posh_ В прошлом году Instagram удалил пост блогерши про представителей ЛГБТ

В разговоре с «КП» девушка отметила, что представитель РПЦ гневно высказался лишь о гражданских женах, но ни слово не сказал о гражданских мужьях.

- Почему женщины в гражданском браке - бесплатные проститутки, а мужчины - нет? - добавила Влада Визер.

Стоит отметить, что уральские верующие негативно отнеслись к словам протоирея.

ИСТОЧНИК KP.RU