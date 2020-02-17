К бунтовавшим водителям «скорой» в Екатеринбурге придет налоговая
Прокуратура Свердловской области продолжает проверять условия, при которых работают водители скорой помощи на станции имени Капиноса. Напомним, проверки связаны с их бунтом в ночь с 31 января на 1 февраля.
Водители были не согласны с условиями, которые им предлагала новая аутсорсер-компания «Феникс-Логистика». К счастью, конфликт быстро разрешился мирным путем, обе стороны нашли компромисс. Но новости долетели до Генпрокуратуры РФ.
В ходе проверки региональная прокуратура обнаружила нарушения при формировании аукционной документации в части неверного установления антидемпинговых мер. В связи с этим прокуратура Екатеринбурга внесла директору станции представление об устранении нарушений.
- Помимо этого оказалось, что должностной инструкцией не определены функциональные обязанности диспетчера, не организован предрейсовый контроль технического состояния машин, а также отсутствует журнал регистрации инструктажей по безопасности дорожного движения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Кроме этого, были неправильно заполнены путевые листы.
Региональное отделение Управления ФНС России обязали провести налоговые проверки на предмет соблюдения обязанности по начислению и уплате НДФЛ и ЕСН за работников.
ИСТОЧНИК KP.RU