К бунтовавшим водителям «скорой» в Екатеринбурге придет налоговая

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:54:33+03:00

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Прокуратура Свердловской области продолжает проверять условия, при которых работают водители скорой помощи на станции имени Капиноса. Напомним, проверки связаны с их бунтом в ночь с 31 января на 1 февраля.

Водители были не согласны с условиями, которые им предлагала новая аутсорсер-компания «Феникс-Логистика». К счастью, конфликт быстро разрешился мирным путем, обе стороны нашли компромисс. Но новости долетели до Генпрокуратуры РФ.

В ходе проверки региональная прокуратура обнаружила нарушения при формировании аукционной документации в части неверного установления антидемпинговых мер. В связи с этим прокуратура Екатеринбурга внесла директору станции представление об устранении нарушений.

- Помимо этого оказалось, что должностной инструкцией не определены функциональные обязанности диспетчера, не организован предрейсовый контроль технического состояния машин, а также отсутствует журнал регистрации инструктажей по безопасности дорожного движения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Кроме этого, были неправильно заполнены путевые листы.

Региональное отделение Управления ФНС России обязали провести налоговые проверки на предмет соблюдения обязанности по начислению и уплате НДФЛ и ЕСН за работников.

ИСТОЧНИК KP.RU