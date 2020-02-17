На Урале не будут строить новые «карантинные санатории» для заболевших гриппом и ОРВИ

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:19:57+03:00

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В региональном Минздраве опровергли создание новых обсервационных зон для заболевших гриппом и ОРВИ. Напомним, что первый был организован неделю назад в Екатеринбурге на территории санатория «Бодрость». Туда поселили 64 человека, которые 11 февраля приземлились в Кольцово рейсом из Пекина. Их подозревали на заболевание коронавирусом.

К счастью, страшный диагноз ни у кого из них не подтвердился. В Минздраве еще раз подчеркивают, что в области значительно снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом. По словам замглавы региона Павел Креков, на прошлой неделе часть школ, которые были на карантине в Екатеринбурге, возобновили работу.

- С удивлением прочитал «сенсационную новость» об открытии новых обсерваторов на территории Артемовского. Должен сказать, что никаких новых обсерваторов мы не планируем открывать на территории Свердловской области. У нас работает только один обсерватор и, я надеюсь, в ближайшее время в нем тоже не будет необходимости, потому что пройдет карантинный срок», – отметил Креков.

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ИСТОЧНИК KP.RU