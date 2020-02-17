Закрыла свои кредиты: бухгалтер уральской газеты оставила коллег без денег

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:44:03+03:00

На нее завели дело и отправили под суд

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В Невьянске, что в Свердловской области, под суд отправили местную 45-летнюю жительницу, которая являлась главным бухгалтером газеты «Звезда». Ее обвиняют в мошенничестве и крупных растратах.

- Два года женщина, зная порядок и последовательность действий по начислению и перечислению зарплаты, путем обмана и злоупотреблением своего руководства, похитила деньги, переведя их все на свой счет, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. – Сумма ущерба составила больше 544 тысяч рублей.

На эти же деньги она закрыла свои собственные кредиты. В итоге, на женщину завели уголовное дело и направили в Невьянский горсуд.

ИСТОЧНИК KP.RU