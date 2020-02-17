В Екатеринбурге за 243 миллиона облагородят 35 дворов

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:24:37+03:00

Все работы планируется выполнить к четвертому кварталу 2020 года

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В этом году в Екатеринбурге городская администрация планирует благоустроить еще 35 дворов. Минимум, который предстоит выполнить рабочим – ремонт проездов, ремонт освещения и установка новых скамеек и урн.

- По желанию жителей в каждом дворе будут добавлены дополнительные элементы благоустройства – зоны рекреации, новые парковочные места, а также детские и спортивные площадки, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Закончить работы должны в четвертом квартале 2020 года.

В общей сложности, потратить на это придется больше 243 тысяч рублей. Деньги будут выделены из федерального, областного и городского бюджетов. Из городской казны потратят чуть больше 24 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU