В Екатеринбурге за 243 миллиона облагородят 35 дворов
В этом году в Екатеринбурге городская администрация планирует благоустроить еще 35 дворов. Минимум, который предстоит выполнить рабочим – ремонт проездов, ремонт освещения и установка новых скамеек и урн.
- По желанию жителей в каждом дворе будут добавлены дополнительные элементы благоустройства – зоны рекреации, новые парковочные места, а также детские и спортивные площадки, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Закончить работы должны в четвертом квартале 2020 года.
В общей сложности, потратить на это придется больше 243 тысяч рублей. Деньги будут выделены из федерального, областного и городского бюджетов. Из городской казны потратят чуть больше 24 миллионов.
ИСТОЧНИК KP.RU