17 Февр. 2020 2020-02-17T09:13:05+03:00

Больше 100 тысяч уральцев не пустили на курорты из-за долгов по «коммуналке» и алиментам Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области больше 100 тысяч человек остались без долгожданного отпуска за границей из-за того, что накопили долги по «коммуналке», алиментам, штрафам и кредитам.

- В отношении первых было вынесено больше 14 тысяч постановлений, в отношении вторых – больше 9 тысяч, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Приставы выписали больше 3,7 тысяч постановлений тем, кто «нахватал» штрафы. За налоги не заплатили 2, 7 тысяч уральцев. Не пустили заграницу и тех свердловчан, которые накопили долги по кредитам.

- Временные ограничения на выезд за пределы РФ применяются в отношении людей, имеющих задолженность больше 30 тысяч рублей, которые не выплатили всю сумму в течение 5 дней, - добавили приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU