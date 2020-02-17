Псевдовоенный из Екатеринбурга обокрал старушку на 40 тысяч

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:59:00+03:00

Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве и грабеже. Летом 2018 года от его рук пострадала Ветеран труда: мужчина решил похитить у старушки деньги на общую сумму в 7,5 тысяч рублей.

- Чтобы это провернуть, он представился ремонтником. Под надуманным предлогом о предоставлении ему предоплаты за установку дверей, обвиняемый попросил у пенсионерки деньги, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Получив деньги, он тут же сбежал. Месяцем позже он ворвался в другую квартиру, похитил военную форму и снова пришел к той же старушке.

- Под предлогом сотрудника полиции обратился к ней, введя ее в заблуждение о необходимости проведения опознания мужчины, ранее совершившего в отношении нее преступление, - добавили в прокуратуре. – И когда женщина отвлеклась, вытащил из ее сумки еще 33 тысячи.

Общий ущерб, который он причинил Ветерану труда, составил больше 40 тысяч рублей. Сейчас максимальное наказание, которое ему грозит – заключение до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU