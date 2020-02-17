Юные синхронистки из Екатеринбурга забрали «золото» на крупном международном турнире

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:15:23+03:00

Девушки боролись с командами из 10 стран мира

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В минувшие выходные в итальянском городе Милане прошел один из крупнейших турниров по синхронному фигурному катанию на коньках – Spring Cup. В соревнованиях приняли участие 15 команд из 11 стран мира: Америки, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Италии, Франции, Польши, Германии, Хорватии и Чехии.

Фото: ДЮСШ "Юность"

А также России. Нашу страну представляла сборная ДЮСШ «Юность» из Екатеринбурга.

- Девушки участвовали в категории «юниоры» и уверенно завоевали первое место, оставив далеко позади себя всех конкурентов с разрывом более, чем в 23 балла, - поделились в пресс-службе «Юности». – Второе и третье места достались командам из Америки.

ИСТОЧНИК KP.RU