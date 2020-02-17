Почувствуй себя Емелей: под Екатеринбургом за 13 миллионов продают дачу с русской печью

17 Февр. 2020 2020-02-17T06:32:40+03:00

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Под Екатеринбургом, в микрорайоне Палникс СНТ «Росинка», который находится недалеко от ЕКАДа, выставили на продажу дачу общей площадью 250 «квадратов». В коттедже, помимо комнаты отдыха с настоящей старорусской печью, еще шесть комнат, два санузла, две большие гардеробные и баня. Заплатить за всю эту роскошь требуется 13,4 миллиона рублей. А на печи, кстати, можно спать - прямо как в сказках Емелю.

- Поселок на 70 участков круглогодичного проживания. Есть видеонаблюдение, вывоз мусора, освещение на всей территории, постоянная чистка снега, воротка с GSM-модулем и охрана, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

Весной двор выглядит очень миленько. Фото: N1.RU

А если вдруг новый владелец не захочет встречаться с соседями, для него предусмотрен отдельный въезд к дому, вне поселковой дороги. Большой гараж у коттеджа вмещает 2-3 машины и отдельную теплую мастерскую. А любителям садиков и двориков весной можно разгуляться: на участке высажены угодные растения различные цветы.

В комнате отдыха стоит баня. Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Внутри коттедж выглядит так. Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU