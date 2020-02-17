Почувствуй себя Емелей: под Екатеринбургом за 13 миллионов продают дачу с русской печью
Под Екатеринбургом, в микрорайоне Палникс СНТ «Росинка», который находится недалеко от ЕКАДа, выставили на продажу дачу общей площадью 250 «квадратов». В коттедже, помимо комнаты отдыха с настоящей старорусской печью, еще шесть комнат, два санузла, две большие гардеробные и баня. Заплатить за всю эту роскошь требуется 13,4 миллиона рублей. А на печи, кстати, можно спать - прямо как в сказках Емелю.
- Поселок на 70 участков круглогодичного проживания. Есть видеонаблюдение, вывоз мусора, освещение на всей территории, постоянная чистка снега, воротка с GSM-модулем и охрана, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.
Весной двор выглядит очень миленько. Фото: N1.RU
А если вдруг новый владелец не захочет встречаться с соседями, для него предусмотрен отдельный въезд к дому, вне поселковой дороги. Большой гараж у коттеджа вмещает 2-3 машины и отдельную теплую мастерскую. А любителям садиков и двориков весной можно разгуляться: на участке высажены угодные растения различные цветы.
В комнате отдыха стоит баня. Фото: N1.RU
Фото: N1.RU
Внутри коттедж выглядит так. Фото: N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU