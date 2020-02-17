2020-02-17T06:11:09+03:00
Общество

Весна уже стучится в окна: в Екатеринбург приходит тепло

Пока вы прячете в шкафы пуховики и варежки, мы рассказываем, какую погоду ждать на ближайшие дни
Мария Трапезникова
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В Екатеринбург приходит потеплениеВ Екатеринбург приходит потеплениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Эта зима действительно выдалась аномально теплой в истории Урала, а будущая рабочая неделя – тому подтверждение. Пока вы прячете в шкафы пуховики и варежки, мы рассказываем, какую погоду ждать на ближайшие дни.

В понедельник, 17 января, в Екатеринбурге еще чуть-чуть подержится холод – температура воздуха остановится на отметке -2…-4. Осадков днем не обещают, но на дорогах может появиться гололедица, так что будьте аккуратны.

В ночь на вторник, 18 января, пройдет небольшой мокрый снег, а столбики термометров опустятся до -7. Днем преимущественно без осадков и потеплеет сразу до +3. Ветер юго-западный, местами порывы до 16 м/сек.

В ночь на среду, 19 января, похолодает до 0, в некоторых районах может пройти мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, с порывами до 14 м/сек. Днем распогодится до +2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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