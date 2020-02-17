Весна уже стучится в окна: в Екатеринбург приходит тепло

17 Февр. 2020 2020-02-17T06:11:09+03:00

Пока вы прячете в шкафы пуховики и варежки, мы рассказываем, какую погоду ждать на ближайшие дни

Изменить размер текста: A A

Эта зима действительно выдалась аномально теплой в истории Урала, а будущая рабочая неделя – тому подтверждение. Пока вы прячете в шкафы пуховики и варежки, мы рассказываем, какую погоду ждать на ближайшие дни.

В понедельник, 17 января, в Екатеринбурге еще чуть-чуть подержится холод – температура воздуха остановится на отметке -2…-4. Осадков днем не обещают, но на дорогах может появиться гололедица, так что будьте аккуратны.

В ночь на вторник, 18 января, пройдет небольшой мокрый снег, а столбики термометров опустятся до -7. Днем преимущественно без осадков и потеплеет сразу до +3. Ветер юго-западный, местами порывы до 16 м/сек.

В ночь на среду, 19 января, похолодает до 0, в некоторых районах может пройти мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, с порывами до 14 м/сек. Днем распогодится до +2.

ИСТОЧНИК KP.RU