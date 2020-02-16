2020-02-16T17:10:15+03:00
Общество

Автор «Уральской рябинушки» Евгений Родыгин отмечает 95-летний юбилей

Композитор является почетным жителем Екатеринбурга и имеет звание народного артиста России
Евгений Стоянов
Поделиться:
Евгений Павлович Родыгин родился 16 февраля 1925 года. Фото: Екатеринбург. РФЕвгений Павлович Родыгин родился 16 февраля 1925 года. Фото: Екатеринбург. РФ
Изменить размер текста:

Знаменитому композитору, народному артисту Росии и автору легендарной композиции «Уральская рябинушка» Евгению Родыгину исполнилось 95 лет.

Евгений Павлович Родыгин родился 16 февраля 1925 года в городе Чусовом Пермской области. Детство прошло в соседнем городе Лысьве. В 1937 году семья Родыгиных перебралась в Нижнюю Салду. К тому времени Евгений овладел навыками игры на баяне. Чтобы купить сыну дорогой музыкальный инструмент, отцу Евгения Павловича пришлось продать корову.

В годы Великой Отечественной войны Родыгин прошел боевой путь от рядового до старшего сержанта. На фронте он написал несколько мелодий, принесших ему славу и народное признание.

- Вклад в победу в Великой Отечественной войне уральского композитора и музыканта был отмечен в 1944 году медалью «За отвагу». 23 апреля 1945 года Родыгин был тяжело ранен на реке Одер. С контузией лежал в военном госпитале польского города Лодзь. В июле 1945 года он вернулся на Урал, поступил на композиторское отделение Свердловской консерватории, - отмечают в администрации Екатеринбурга.

Имя композитора стало широко известно спустя пять лет после окончания войны. Тогда композитор написал песню на стихи Прокофьева «За высоким палисадом земляника расцвела». Она стала шлягером среди советской молодежи. Затем появились «Уральская рябинушка», «Белым снегом», «Едут новосёлы», «Свердловский вальс». В те годы Родыгин был в эпицентре всеобщего внимания, а Свердловская киностудия даже сняла о нём документальный фильм. В 1998 году Родыгин получил звание почетного гражданина Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автор «Уральской рябинушки» Евгений Родыгин отмечает 95-летний юбилей
БК «Урал» проиграл «Уфимцу» домашний матч в чемпионате Суперлиги
На Урале полиция разыскивает двух 9-летних школьников
Забросили 10 шайб на двоих: екатеринбургский «Автомобилист» в гостях переиграл минское «Динамо»
«Это трусливая акция»: президент ФНЛ пообещал найти хулиганов, избивших фанатов «Урала»
«Волков, Малышко, Шипулин, они теперь перестали быть олимпийскими чемпионами»: комментатор Дмитрий Губерниев предложил поддержать уральского биатлониста
«Я знал что так будет»: первый тренер Шипулина о том, почему его подопечного лишили золота Олимпиады
С бассейном и в Екатеринбурге продают коттедж за 65 миллионов рублей
Хотел поохотиться: екатеринбуржцу грозит срок за хранение ящика с патронами
Школьники из Екатеринбурга создали специальную книгу для слепых детей
«Постараюсь набраться сил»: легионер «Автомобилиста» перенес операцию
В Екатеринбурге снизилась заболеваемость ОРВИ
Волонтеры из Екатеринбурга спасают щенка хаски, которого хозяева хотели усыпить из-за травмы глаза
В Екатеринбург военным бортом доставили икону преподобного Иосифа Волоцкого
Делегация FISU проверила объекты, которые планируется задействовать во время Универсиады в Екатеринбурге
В легендарном екатеринбургском кинотеатре «Салют» прошел последний сеанс