Автор «Уральской рябинушки» Евгений Родыгин отмечает 95-летний юбилей

16 Февр. 2020 2020-02-16T17:10:15+03:00

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Знаменитому композитору, народному артисту Росии и автору легендарной композиции «Уральская рябинушка» Евгению Родыгину исполнилось 95 лет.

Евгений Павлович Родыгин родился 16 февраля 1925 года в городе Чусовом Пермской области. Детство прошло в соседнем городе Лысьве. В 1937 году семья Родыгиных перебралась в Нижнюю Салду. К тому времени Евгений овладел навыками игры на баяне. Чтобы купить сыну дорогой музыкальный инструмент, отцу Евгения Павловича пришлось продать корову.

В годы Великой Отечественной войны Родыгин прошел боевой путь от рядового до старшего сержанта. На фронте он написал несколько мелодий, принесших ему славу и народное признание.

- Вклад в победу в Великой Отечественной войне уральского композитора и музыканта был отмечен в 1944 году медалью «За отвагу». 23 апреля 1945 года Родыгин был тяжело ранен на реке Одер. С контузией лежал в военном госпитале польского города Лодзь. В июле 1945 года он вернулся на Урал, поступил на композиторское отделение Свердловской консерватории, - отмечают в администрации Екатеринбурга.

Имя композитора стало широко известно спустя пять лет после окончания войны. Тогда композитор написал песню на стихи Прокофьева «За высоким палисадом земляника расцвела». Она стала шлягером среди советской молодежи. Затем появились «Уральская рябинушка», «Белым снегом», «Едут новосёлы», «Свердловский вальс». В те годы Родыгин был в эпицентре всеобщего внимания, а Свердловская киностудия даже сняла о нём документальный фильм. В 1998 году Родыгин получил звание почетного гражданина Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU