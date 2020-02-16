«Это трусливая акция»: президент ФНЛ пообещал найти хулиганов, избивших фанатов «Урала»

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:37:25+03:00

Фанаты "Шинника" избили болельщиков обеих команд. Фото: сообщество "Мы за Факел - мы повсюду"

Личность одного из нападавших уже установлена

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Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов прокомментировал драку, произошедшую во время матча Кубка ФНЛ между екатеринбургским «Уралом-2» и воронежским «Факелом» на стадионе кипрского города Пафос. Он пообещал, что нападавшие будут найдены и наказаны.

Как мы писали ранее, фанаты ярославского «Шинника» атаковали болельщиков «Факела» и «Урала», стоящих на трибунах. Нападавшие были в масках в количестве 15-20 человек. Им удалось избить оппонентов из конкурирующих клубов. Причем среди болельщиков атакованных команд были девушки.

- Во время матча «Факел» — «Урал-2» группа людей ворвалась на трибуну и напала на болельщиков обеих команд, которые развесили баннеры и мирно поддерживали своих. У нас есть достаточно фото- и видеоматериалов по инциденту, все они переданы полиции, - приводит слова Ефремова издание Sport24.

Агрессивных парней не остановило то, что среди атакованных фанатов были девушки. Фото: сообщество "Мы за Факел - мы повсюду"

Также Ефремов отметил, что это была трусливая акция, а ее участников найдут несмотря на скрытые лица.

- Несмотря на то, что нападавшие попытались скрыть лица масками, личность как минимум одного из участников этой трусливой акции уже установлена. На остальных матчах турнира меры безопасности, безусловно, будут усилены, — заявил Ефремов.

Последствия стычки. Фото: сообщество "Мы за Факел - мы повсюду"

В пресс-службе «Урала» отметили, что фанаты не стали обращаться за помощью в полицию и к медикам. Однако, одного из участников драки избили до потери сознания.

ИСТОЧНИК KP.RU