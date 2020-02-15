«Волков, Малышко, Шипулин, они теперь перестали быть олимпийскими чемпионами»: комментатор Дмитрий Губерниев предложил поддержать уральского биатлониста

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:58:16+03:00

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Комментатор телеканала «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев высказался из-за ситуации с российскими спортсменами. Уральского биатлониста Антона Шипулина лишили статуса олимпийского чемпиона. Все потому что Евгения Устюгова и Светлану Слепцову дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Шипулин и Устюгов выступали на одной эстафете во время сочинских соревнований.

- Вот сейчас смотрите: Волков, Малышко, Шипулин, они теперь перестали быть олимпийскими чемпионами! У них отняли олимпийскую мечту. Когда эти люди сто-то скажут? Опять все будут молчать, в надежде на CAS или еще что-то! Чем больше мы будем молчать, тем больше будет проблем, тем более разгребаем мы то, что было несколько лет назад! Соглашусь с Чепиковым, что надо поддержать Шипулина, Волкова и Малышко, но где ребята были в последние годы, когда сгущались тучи? Много ли что-то объясняли? Нет, никто ничего не говорил. Мы прячем голову в песок, слушаем тех, кто говорит, что надо молчать. В результате все плохо, а атмосфера открытости — половина успеха. А у спортсмена ведь ответственность не только перед болельщиками, но и перед страной, которая платит деньги, - заявил Губерниев.

Сам Антон Шипулин ответил, что ему тяжело принять эту ситуацию, но он вместе с Устюговым готов бороться за медалями.

Другие уральские спортсмены поддержали своего земляка. По мнению лыжника Ивана Алыпова, Шипулина несправедливо лишили олимпийского золота.

ИСТОЧНИК KP.RU