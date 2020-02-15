Хотел поохотиться: екатеринбуржцу грозит срок за хранение ящика с патронами

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:01:00+03:00

Пожилой мужчина сказал, что купил патроны у знакомого

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Житель Уралмаша может попасть под уголовную статью из-за незаконного хранения боевых патронов. Запрещённые боеприпасы нашли у 63-летнего мужчины во время полицейского рейда «Арсенал» в Екатеринбурге.

- Полицейские обнаружили два цинковых ящика, в которых незаконно хранилось 788 патронов калибра 7,62. Задержанный пояснил сыщикам, что приобрел патроны несколько лет назад у своего знакомого охотника, - сообщали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Теперь охотнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет и крупный штраф. Время до суда он проведет под подпиской о невыезде.

Всего во время рейда полицейские изъяли 21 оружие, из них два -ножи, а также порядка 800 боеприпасов. Возбуждено 7 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU