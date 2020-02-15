Школьники из Екатеринбурга создали специальную книгу для слепых детей
Екатеринбургские школьники изготовили книгу для слепых детей. Это специальное издание сказки под названием «Обезьянки в зоопарке» - там нет букв, а только объемные картинки с героями. Книгу создали волонтеры школы № 52 Чкаловского района.
- Волонтёры применили различные творческие методы: вязание, шитьё, валяние, работа с картоном, бусинами, пайетками, проволокой. Также в процессе изготовления книги волонтёры узнали про требования к книге, которые связаны с особенными потребностями читателей. Так, например, тактильное пособие должно быть выполнено на натуральной светлой ткани, материал для изготовления животных должен максимально по цвету и структуре совпадать с реальными параметрами зверя, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Автором текста «Обезьянки в зоопарке» стала ученица 10 класса школы № 52. В сказке повествуется о том, как обезьянки-шалуны, сбежав из клетки, пытались подружиться с другими животными.
ИСТОЧНИК KP.RU