«Постараюсь набраться сил»: легионер «Автомобилиста» перенес операцию

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:03:35+03:00

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Вратарь хоккейной команды «Автомобилист» Якуб Коварж перенес операцию. Об этом легинер объявил на своей странице в Instagram. Какую именного операцию перенес хоккеист, он не уточняет.

- Спасибо всем, кто переживает за меня. Вчера прошла операция, доктора говорят, что всё будет ОК. До конца сезона осталось совсем мало, но я в ни в коем случае не прощаюсь с ним. Постараюсь набраться сил и помочь нашей команде в Кубке Гагарина. До встречи на хоккее, - успокаивает поклонников Коварж у себя на странице в Instagram.

Вратарь перестал выходить на лед после игры 25 января. Тогда Коварж столкнулся с товарищем по команде в матче с казанским «Ак Барсом». С площадки чешского голкипера уводили под руки, но как позже выяснило, серьезных травм он тогда не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU