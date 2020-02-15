В Екатеринбурге снизилась заболеваемость ОРВИ
В Свердловской области и Екатеринбурге заметно снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом заявила комиссия по эпидемиологической ситуации. По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, школы уже начали выходить из карантина.
- По итогам недели по Екатеринбургу замедлились темпы роста числа заболевших гриппом и ОРВИ. Более того, сегодня открыты две школы, которые вышли из карантина. Через несколько дней еще несколько детских садов планируется вывести из карантина. И пока нет никакой необходимости заводить в карантин какие-либо другие учебные заведения, в том числе и по области в целом, – подчеркнул Павел Креков.
На контроле ситуация с коронавирусом. По-прежнему в регионе не зарегистрирован ни один случай. Также продолжается работы по профилактике вируса в аэропортах, жд вокзалах и в местах большого скопления людей.
ИСТОЧНИК KP.RU