В Екатеринбурге снизилась заболеваемость ОРВИ

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:34:09+03:00

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В Свердловской области и Екатеринбурге заметно снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом заявила комиссия по эпидемиологической ситуации. По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, школы уже начали выходить из карантина.

- По итогам недели по Екатеринбургу замедлились темпы роста числа заболевших гриппом и ОРВИ. Более того, сегодня открыты две школы, которые вышли из карантина. Через несколько дней еще несколько детских садов планируется вывести из карантина. И пока нет никакой необходимости заводить в карантин какие-либо другие учебные заведения, в том числе и по области в целом, – подчеркнул Павел Креков.

На контроле ситуация с коронавирусом. По-прежнему в регионе не зарегистрирован ни один случай. Также продолжается работы по профилактике вируса в аэропортах, жд вокзалах и в местах большого скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU