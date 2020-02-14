14 Февр. 2020 2020-02-14T19:58:01+03:00

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Делегация FISU проверила объекты, которые планируется задействовать во время Универсиады в Екатеринбурге. Это уже не первая их поездка в Екатеринбург. Директор департамента летних игр Марк Ванденплас отметил, с оргкомитетом будущего спортивного мероприятия они общаются «на основе прозрачного и прямого общения».

- Мы знакомы с работой и профессиональными навыками наших российских коллег, поэтому искренно верим в успешное проведение всемирных летних студенческих игр в Екатеринбурге в 2023 году, - рассказал директор департамента летних игр Марк Ванденплас.

На осмотр представителям Международной федерации университетского спорта понадобилось три дня. Они посетили площадку, где разместится Деревня всемирных летних студенческих игр и спортивный комплекс «Соболь». Также они посмотрели на строящиеся объекты. Среди них многофункциональная ледовая арена, академия волейбола имени Николая Карполя и «Самбо Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU