14 Февр. 2020 2020-02-14T18:20:36+03:00

"Салют" был одним из старейших кинотеатров Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже завтра здание передадут городскому Дворцу творчества детей и молодежи для занятий

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В легендарном екатеринбургском кинотеатре «Салют» прошел последний сеанс. Последним в одном из кинозалов показали фильм «Хищные птицы». Уже завтра никто из сотрудников не выйдет на работу, а залы будут пустыми.

«Салют» работал в городе с 1912 года. В конце прошлого года мэрия решила закрыть кинотеатр и передать здание городскому Дворцу творчества детей и молодежи для занятий.

Добавим, ранее в администрации рассказывали, что функцию кинопоказа, в том числе социально значимых фильмов, возьмет на себя муниципальный кинотеатр «Космос».

Сегодня зрители пришли в кинотеатр в последний разФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU