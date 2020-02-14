2020-02-14T18:20:36+03:00
Общество

В легендарном екатеринбургском кинотеатре «Салют» прошел последний сеанс

Уже завтра здание передадут городскому Дворцу творчества детей и молодежи для занятий
Алина СУРИНА
Поделиться:
"Салют" был одним из старейших кинотеатров Екатеринбурга"Салют" был одним из старейших кинотеатров ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В легендарном екатеринбургском кинотеатре «Салют» прошел последний сеанс. Последним в одном из кинозалов показали фильм «Хищные птицы». Уже завтра никто из сотрудников не выйдет на работу, а залы будут пустыми.

«Салют» работал в городе с 1912 года. В конце прошлого года мэрия решила закрыть кинотеатр и передать здание городскому Дворцу творчества детей и молодежи для занятий.

Добавим, ранее в администрации рассказывали, что функцию кинопоказа, в том числе социально значимых фильмов, возьмет на себя муниципальный кинотеатр «Космос».

Сегодня зрители пришли в кинотеатр в последний раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня зрители пришли в кинотеатр в последний разФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В легендарном екатеринбургском кинотеатре «Салют» прошел последний сеанс
«Она сказала «да»»: сотрудник уральской таможни сделал предложение руки и сердца на глазах у пассажиров аэропорта
ВТБ Лизинг предлагает Ford Transit на льготных условиях
Водитель, перевозивший на бублике молодых людей по центру Екатеринбурга, объяснил свой поступок
Ездят на неисправных автобусах и сидят в телефонах: водители нарушили ПДД с начала месяца больше 500 раз
ВИЗ-Сталь проводит цифровизацию систем управления термическими агрегатами
Заработал на хороший срок: на Урале отдали под суд главврача детской больницы
В Екатеринбурге скончалась еще одна пострадавшая от взрыва на заводе в Первоуральске
Наторговали на 12 миллионов: силовики ликвидировали на Урале виртуальную наркосеть
Свердловская область резко пополнилась мигрантами
МегаФон открывает доступ к облачным играм
В выходные Урал накроет смог
Новый транспортный сервис для грузовладельцев разработала Свердловская магистраль
Прокуратура подключилась к ситуации с мужчиной, который уполз по снегу из больницы Каменска-Уральского
Цыганский поселок на ВИЗе подготовили к застройке, изменив статус земли
Виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге пожаловался на бессонницу в СИЗО
В мэрии придумали, как очистить улицы Екатеринбурга от тесных маршруток
На Урале спустя 19 лет раскрыли жестокое убийство, совершенное подростками
Екатеринбург готовится к подарку в честь 75-летия Великой Победы
Жители Свердловской области держат в банках 771 миллиард рублей
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Первоуральский завод, где после взрыва погиб рабочий, выплатит компенсацию его семье