В легендарном екатеринбургском кинотеатре «Салют» прошел последний сеанс
В легендарном екатеринбургском кинотеатре «Салют» прошел последний сеанс. Последним в одном из кинозалов показали фильм «Хищные птицы». Уже завтра никто из сотрудников не выйдет на работу, а залы будут пустыми.
«Салют» работал в городе с 1912 года. В конце прошлого года мэрия решила закрыть кинотеатр и передать здание городскому Дворцу творчества детей и молодежи для занятий.
Добавим, ранее в администрации рассказывали, что функцию кинопоказа, в том числе социально значимых фильмов, возьмет на себя муниципальный кинотеатр «Космос».
Сегодня зрители пришли в кинотеатр в последний разФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU