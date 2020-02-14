2020-02-14T17:53:44+03:00
Общество

«Она сказала «да»»: сотрудник уральской таможни сделал предложение руки и сердца на глазах у пассажиров аэропорта

Признания в любви прозвучало по громкой связи
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба аэропорта КольцовоФото: пресс-служба аэропорта Кольцово
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Как известно, аэропорт Кольцово - это место встреч, переживаний и приятных эмоций. Сегодня, 14 февраля, в День влюбленных, пассажиры воздушной гавани еще раз в этом убедились. Сотрудник Уральской таможни сделал предложение руки и сердца прямо на глазах у всех. Милое видео появилось в аккаунте Instagram екатеринбургского аэропорта.

Молодой человек устроил настоящий сюрприз для своей дамы сердца. По громкой связи в международном терминале «Б» прозвучал голос таможенника, который признался в любви девушке и предложил выйти за него замуж. Затем жених встал на колено и подарил кольцо. Девушка не смогла отказать и сказала «да».

- Производственные процессы нарушены не были, работу аэропорта не остановили, - добавили в пресс-службе Кольцово.

Сотрудник уральской таможни сделал предложение на глазах у пассажиров аэропорта.Видео: Пресс-служба аэропорта "Кольцово"

ИСТОЧНИК KP.RU

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