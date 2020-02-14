«Она сказала «да»»: сотрудник уральской таможни сделал предложение руки и сердца на глазах у пассажиров аэропорта
Как известно, аэропорт Кольцово - это место встреч, переживаний и приятных эмоций. Сегодня, 14 февраля, в День влюбленных, пассажиры воздушной гавани еще раз в этом убедились. Сотрудник Уральской таможни сделал предложение руки и сердца прямо на глазах у всех. Милое видео появилось в аккаунте Instagram екатеринбургского аэропорта.
Молодой человек устроил настоящий сюрприз для своей дамы сердца. По громкой связи в международном терминале «Б» прозвучал голос таможенника, который признался в любви девушке и предложил выйти за него замуж. Затем жених встал на колено и подарил кольцо. Девушка не смогла отказать и сказала «да».
- Производственные процессы нарушены не были, работу аэропорта не остановили, - добавили в пресс-службе Кольцово.
Сотрудник уральской таможни сделал предложение на глазах у пассажиров аэропорта.Видео: Пресс-служба аэропорта "Кольцово"
ИСТОЧНИК KP.RU