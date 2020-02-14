2020-02-14T17:45:35+03:00
Общество

ВТБ Лизинг предлагает Ford Transit на льготных условиях

На транспортные средства, произведенные до декабря 2019 года, действует скидка 250 тысяч рублей для розничных клиентов,
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) предлагает автомобили Ford Transit по специальным ценам. На транспортные средства, произведенные до декабря 2019 г., действует скидка 250 тыс. рублей для розничных клиентов, а при единовременной покупке от двух автомобилей скидка увеличивается до 320 тыс. На фургоны, произведенные в декабре, дисконт составит 210 тыс. руб. и 280 тыс. руб. соответственно. Акция действует до конца года, количество автомобилей ограничено.

В 2019 г. ВТБ Лизинг активно развивал сотрудничество с компанией Ford, став безусловным лидером в лизинговых продажах марки. ВТБ Лизинг сумел обеспечить порядка 9,5% от общих продаж бренда в России, показав рост доли в 0,4% по сравнению с результатом 2018 года. Автомобили продавались как в операционный, так и в финансовый лизинг.

Приобрести Ford Transit через ВТБ Лизинг можно по специальной программе «Лизинг экспресс». Оформление сделки происходит за один день, клиенту не нужно предоставлять финансовые документы компании, авансовый платеж составляет от 17% стоимости машины.

«Ford Transit стабильно входит в топ-5 самых продаваемых в лизинг грузовых фургонов на российском рынке. Мы рады предоставить актуальное предложение по приобретению этой модели. Создание лучших условий для наших клиентов является ключевым приоритетом компании в рамках стратегии ВТБ», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

Ford Transit – линейка грузовых, пассажирских и специальных автомобилей со всеми типами привода, несколькими вариантами длины колесной базы и высоты крыши. Производство модели налажено на заводе Ford Sollers в Елабуге по технологии полного цикла. Базовые версии Ford Transit, а также автомобили специального и социального назначения насчитывают более 55 модификаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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