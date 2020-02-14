2020-02-14T17:07:43+03:00
Общество

Ездят на неисправных автобусах и сидят в телефонах: водители нарушили ПДД с начала месяца больше 500 раз

ГИБДД ежедневно проводит рейдовые мероприятия по контролю за пассажирскими перевозками
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
Изменить размер текста:

С начала февраля госавтоинспекторы Свердловской области зафиксировали больше 500 нарушений, допущенных водителями автобусов. Рейдовые мероприятия по контролю за пассажирскими перевозками проводятся ежедневно. Рейды проводят на автостанциях, автовокзалах, на конечных остановках. Междугородные автобусы проверяют на трассах.

Госавтоинспекторы проверяют использование ремней безопасности пассажирами автобусов. При проведении проверок городского общественного транспорта используют метод скрытого наблюдения за соблюдением правил водителями. Почти 200 автобусов, например, сотрудники ГИБДД проверили за неделю в нижнем Тагиле.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

- По итогам проверок составлено почти 90 административных материалов за нарушение ПДД. Самым распространенным нарушением - 60 фактов, - стало управление транспортным средством с техническими неисправностями: неисправные ремни безопасности и рулевое управление, неработающие замки дверей, - рассказали в ГИБДД Свердловской области. - Кроме этого, водители нарушили правила пользования световыми приборами, пользовались телефоном во время движения, перевозили большее количество пассажиров, чем предусмотрено разрешающими документами, один водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, чем создал аварийную ситуацию.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

В таких проверках кроме сотрудников ГИБДД принимают участие представители Уральского межрегионального управления автодорожного надзора. Они контролируют исполнение транспортного законодательства и соблюдение лицензионных требований перевозчиками. Если организация занимающаяся перевозками пассажиров работает без лицензии, то ространснадзор может наложить арест на транспортное средство, а затем назначить крупный штраф.

Добавим, что в прошлом году в регионе зарегистрировано больше 150 аварий, произошедших по вине водителей автобусов. В этих ДТП погибли четыре человека, еще 247 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В легендарном екатеринбургском кинотеатре «Салют» прошел последний сеанс
«Она сказала «да»»: сотрудник уральской таможни сделал предложение руки и сердца на глазах у пассажиров аэропорта
ВТБ Лизинг предлагает Ford Transit на льготных условиях
Водитель, перевозивший на бублике молодых людей по центру Екатеринбурга, объяснил свой поступок
Ездят на неисправных автобусах и сидят в телефонах: водители нарушили ПДД с начала месяца больше 500 раз
ВИЗ-Сталь проводит цифровизацию систем управления термическими агрегатами
Заработал на хороший срок: на Урале отдали под суд главврача детской больницы
В Екатеринбурге скончалась еще одна пострадавшая от взрыва на заводе в Первоуральске
Наторговали на 12 миллионов: силовики ликвидировали на Урале виртуальную наркосеть
Свердловская область резко пополнилась мигрантами
МегаФон открывает доступ к облачным играм
В выходные Урал накроет смог
Новый транспортный сервис для грузовладельцев разработала Свердловская магистраль
Прокуратура подключилась к ситуации с мужчиной, который уполз по снегу из больницы Каменска-Уральского
Цыганский поселок на ВИЗе подготовили к застройке, изменив статус земли
Виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге пожаловался на бессонницу в СИЗО
В мэрии придумали, как очистить улицы Екатеринбурга от тесных маршруток
На Урале спустя 19 лет раскрыли жестокое убийство, совершенное подростками
Екатеринбург готовится к подарку в честь 75-летия Великой Победы
Жители Свердловской области держат в банках 771 миллиард рублей
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Первоуральский завод, где после взрыва погиб рабочий, выплатит компенсацию его семье