Ездят на неисправных автобусах и сидят в телефонах: водители нарушили ПДД с начала месяца больше 500 раз

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:07:43+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала февраля госавтоинспекторы Свердловской области зафиксировали больше 500 нарушений, допущенных водителями автобусов. Рейдовые мероприятия по контролю за пассажирскими перевозками проводятся ежедневно. Рейды проводят на автостанциях, автовокзалах, на конечных остановках. Междугородные автобусы проверяют на трассах.

Госавтоинспекторы проверяют использование ремней безопасности пассажирами автобусов. При проведении проверок городского общественного транспорта используют метод скрытого наблюдения за соблюдением правил водителями. Почти 200 автобусов, например, сотрудники ГИБДД проверили за неделю в нижнем Тагиле.

Фото: ГИБДД Свердловской области

- По итогам проверок составлено почти 90 административных материалов за нарушение ПДД. Самым распространенным нарушением - 60 фактов, - стало управление транспортным средством с техническими неисправностями: неисправные ремни безопасности и рулевое управление, неработающие замки дверей, - рассказали в ГИБДД Свердловской области. - Кроме этого, водители нарушили правила пользования световыми приборами, пользовались телефоном во время движения, перевозили большее количество пассажиров, чем предусмотрено разрешающими документами, один водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, чем создал аварийную ситуацию.

Фото: ГИБДД Свердловской области

В таких проверках кроме сотрудников ГИБДД принимают участие представители Уральского межрегионального управления автодорожного надзора. Они контролируют исполнение транспортного законодательства и соблюдение лицензионных требований перевозчиками. Если организация занимающаяся перевозками пассажиров работает без лицензии, то ространснадзор может наложить арест на транспортное средство, а затем назначить крупный штраф.

Добавим, что в прошлом году в регионе зарегистрировано больше 150 аварий, произошедших по вине водителей автобусов. В этих ДТП погибли четыре человека, еще 247 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU