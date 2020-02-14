Заработал на хороший срок: на Урале отдали под суд главврача детской больницы

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:09:54+03:00

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До судебной скамьи довело желание главного врача детской больницы в Каменске-Уральском заработать на взятках и подлога документа. Именно по этим статьям будут судить теперь уже бывшего руководителя Детской городской больницы третьего по величине уральского города.

Свердловские сыщики выяснили, что на протяжении полугода – с осени 2014 по весну 2015 года не чистый на руку эскулап пополнил свой личный бюджет на 3 миллиона 780 тысяч рублей. За такую сумму он обещал посодействовать в заключении с частной контрой договоров на поставку мебели и оборудования для больницы.

Прошло несколько лет, и в январе 2019 года тот же главный врач передал в бухгалтерию своей больницы «липовый» больничный, чтобы скрыть несколько собственных прогулов. Но не вышло – поймали предприимчивого эксперта от медицины.

Сам врач все обвинения отвергал, но следователи собрали достаточную доказательную базу, и отвертеться не удалось.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Синарский районный суд города Каменск-Уральского для рассмотрения по существу, - информируют хорошо поработавшие специалисты Свердловского СКР.

А официальный представитель свердловского полицейского Главка Валерий Горелых добавляет:

- Указанные эпизоды установлены и задокументированы в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с экономическим преступлениями и противодействия коррупции города Каменск-Уральский. Собранные материалы были оперативно направлены в органы Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU