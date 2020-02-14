Свердловская область резко пополнилась мигрантами

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:09:44+03:00

За год поток гостей вырос почти в три раза

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За 11 месяцев прошлого года в Свердловскую область перебрались из других стран больше 19 тысяч человек. Большая часть людей прибыла из бывших советских республик. Это 16 300 человек.

Это цифра в 2019 года оказалась в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Тогда на Средний Урал приехали всего 6 900 человек.

С января по ноябрь 2019 года из Свердловской области в другие страны уехали 4 800 человек, из которых 4 300 человек предпочли проживание в странах СНГ. Годом ранее эмигрантов было больше: 5 100 человек, из которых только 500 отправились в страны дальнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU