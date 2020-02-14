Прокуратура подключилась к ситуации с мужчиной, который уполз по снегу из больницы Каменска-Уральского

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:40:47+03:00

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В Каменске-Уральском городская прокуратура организовала собственную проверку из-за инцидента с местным 44-летним жителем.

Надзорное ведомство проверит качество оказанных пациенту медицинских услуг на соответствие федеральному законодательству после его обращения к медикам.

Сотрудники больницы изложили следующую версию: мужчину доставили третий корпус Городской больницы, где провели осмотр, чтобы исключить травму позвоночника. После этого бригада скорой помощи перевезла его в первый корпус той же больницы. Там пациент, по словам медиков, отказался от осмотра, после чего самостоятельно покинул лечебное учреждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/760757" frameborder="0"></iframe> В Каменске-Уральском мужчину выбросили из машины скорой помощи на территории больницы №3.

Мужчина несколько минут полз по снегу к автомобилю такси, который вызвал, чтобы попасть домой. Запись с регистратора оказалась в распоряжении "КП-Екатеринбург". Сам таксист утверждает, что мужчина был трезв и рассказал ему, что медики вышвырнули его из автомобиля скорой помощи.

Личность мужчины в прокуратуре уже установили, в ближайшее время будут изучены записи с камер видеонаблюдения. Именно они помогут установить – есть ли в действиях медиков нарушения. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU