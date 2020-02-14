Виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге пожаловался на бессонницу в СИЗО

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:40:58+03:00

Владимир Васильев считает, что это веская причина для перевода под домашний арест

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24-летний Владимир Васильев, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в начале августа 2019 года на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, назвал причину, по которой его могли бы перевести под домашний арест.

Арестант рассказал, что у него сильная бессонница в камере следственного изолятора, поэтому здесь ему находиться нельзя. Об этом «Комсомолке» рассказала вдова погибшего в ДТП Виталия Никифорова Ирина Алферова.

Однако суд не счел этот довод убедительным и оставил Владимира Васильева после рассмотрения апелляции 14 февраля в СИЗО до апреля 2020 года. Обвиняемый принимал участие в судебном заседании посредством конференц-связи. От прессы заседание закрыли по просьбе адвокатов Васильева и следователя Каролины Гараевой.

В момент ДТП в иномарке помимо Васильева находился его друг Глеб Березкин. Он получил травмы, однако на допросе выступил в защиту товарища.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723957" frameborder="0"></iframe> Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»

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ИСТОЧНИК KP.RU