Виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге пожаловался на бессонницу в СИЗО
24-летний Владимир Васильев, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в начале августа 2019 года на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, назвал причину, по которой его могли бы перевести под домашний арест.
Арестант рассказал, что у него сильная бессонница в камере следственного изолятора, поэтому здесь ему находиться нельзя. Об этом «Комсомолке» рассказала вдова погибшего в ДТП Виталия Никифорова Ирина Алферова.
Однако суд не счел этот довод убедительным и оставил Владимира Васильева после рассмотрения апелляции 14 февраля в СИЗО до апреля 2020 года. Обвиняемый принимал участие в судебном заседании посредством конференц-связи. От прессы заседание закрыли по просьбе адвокатов Васильева и следователя Каролины Гараевой.
В момент ДТП в иномарке помимо Васильева находился его друг Глеб Березкин. Он получил травмы, однако на допросе выступил в защиту товарища.
Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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