Он в коме: в Екатеринбург из глубинки на вертолете доставили ребенка с ожогами

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:27:02+03:00

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В среду, 12 февраля, из города Туринск в Екатеринбург на вертолете доставили ребенка, который получил ожоги 60% поверхности тела. Пострадавший введен в медикаментозную кому.

Как выяснилось, дети играли в бане на территории частного домохозяйства. В какой-то момент они опрокинули на себя чан с кипящей водой. Один мальчик получил 60% ожогов на теле, а второй сильно обжог ногу.

- Трехлетний мальчик поскользнулся, вылил кипяток на себя и остался в нем лежать,- рассказала врач регионального филиала Национальной службы санавиации Анастасия Гильманова.

По словам специалиста, сейчас ребенок находится в Детской городской клинической больнице № 9 на Сортировке. Он подключен с аппарату искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU