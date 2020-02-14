Он в коме: в Екатеринбург из глубинки на вертолете доставили ребенка с ожогами
В среду, 12 февраля, из города Туринск в Екатеринбург на вертолете доставили ребенка, который получил ожоги 60% поверхности тела. Пострадавший введен в медикаментозную кому.
Как выяснилось, дети играли в бане на территории частного домохозяйства. В какой-то момент они опрокинули на себя чан с кипящей водой. Один мальчик получил 60% ожогов на теле, а второй сильно обжог ногу.
- Трехлетний мальчик поскользнулся, вылил кипяток на себя и остался в нем лежать,- рассказала врач регионального филиала Национальной службы санавиации Анастасия Гильманова.
По словам специалиста, сейчас ребенок находится в Детской городской клинической больнице № 9 на Сортировке. Он подключен с аппарату искусственной вентиляции легких.
ИСТОЧНИК KP.RU