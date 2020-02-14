Ургант связал автомобильные номера с кодом «666» со «скверными беспорядками» в Екатеринбурге
Телеведущий Иван Ургант отпустил очередную шутку в отношении Екатеринбурга в своей авторской программе на Первом канале.
- В Екатеринбурге будут выдавать автомобильные номера с кодом региона «666». Это здорово, потому что екатеринбуржцы отказались от храма в сквере, - заявил Иван Ургант вечером 13 февраля.
Телеведущий имел в виду события в сквере у Драмтеатра, где началось строительство храма Святой Екатерины. Стройку после общегородского опроса перенесли на другой берег Городского пруда – где сейчас расположено здание Приборостроительного завода.
Именно во время тех событий другой известный телеведущий Владимир Соловьев назвал самых активных протестующих в сквере «бесами». В беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург» Соловьев уточнил, что «бесами» таких людей еще в 19 веке назвал классик Федор Достоевский.
Новость о том, что Свердловской области появятся номера с кодом «666», появилась в начале февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская тогда отметила, что не стоит опасаться этого числа, так как оно не несет никакого двойного смысла.
ИСТОЧНИК KP.RU
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