Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:57:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Звезды шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев стали героями нового выпуска «Вечернего Урганта». В ходе интервью актеры рассказали о двух случаях, когда они с коллегами дошли до рукоприкладства.

Первая драка случилась еще в начале 2000-ых, когда команда КВН репетировала новый номер - Ярица и Исаев репетировали миниатюру про группу «Чайф». Тогда они были в роли Владимира Шахрина и Владимира Бегунова.

- Один из них кричал в зал: «Ну что, друзья мои, как вы там?». А второй ему говорил: «Слышь, какие они тебе друзья? Мы твои друзья, понял? Козел». Затем Исаев повторил и начал смаковать слово «козел». Максим попросил: «Серый, не говори больше козел». Тот отвечает: «Хорошо, не буду. Козел», — рассказал в студии Урагната Сергей Ершов.

История закончилась тем, что Ярица ударил Исаева. Вторая драка произошла между Андреем Рожков и все тем же Исаевым на свадьбе Дмитрия Брекоткина. Драку пришлось прервать, когда все увидела мама жениха, актеры сказали ей, что это репетиция конкурса.

Стоит добавить, что Андрей Рожков станет послом Международного турнира по дзюдо «Большой шлем», который пройдет в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU