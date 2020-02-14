2020-02-14T07:57:16+03:00
Звезды

Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе

Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев стали гостями шоу на Первом канале
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Первый каналФото: Первый канал
Изменить размер текста:

Звезды шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев стали героями нового выпуска «Вечернего Урганта». В ходе интервью актеры рассказали о двух случаях, когда они с коллегами дошли до рукоприкладства.

Первая драка случилась еще в начале 2000-ых, когда команда КВН репетировала новый номер - Ярица и Исаев репетировали миниатюру про группу «Чайф». Тогда они были в роли Владимира Шахрина и Владимира Бегунова.

- Один из них кричал в зал: «Ну что, друзья мои, как вы там?». А второй ему говорил: «Слышь, какие они тебе друзья? Мы твои друзья, понял? Козел». Затем Исаев повторил и начал смаковать слово «козел». Максим попросил: «Серый, не говори больше козел». Тот отвечает: «Хорошо, не буду. Козел», — рассказал в студии Урагната Сергей Ершов.

История закончилась тем, что Ярица ударил Исаева. Вторая драка произошла между Андреем Рожков и все тем же Исаевым на свадьбе Дмитрия Брекоткина. Драку пришлось прервать, когда все увидела мама жениха, актеры сказали ей, что это репетиция конкурса.

Стоит добавить, что Андрей Рожков станет послом Международного турнира по дзюдо «Большой шлем», который пройдет в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Первоуральский завод, где после взрыва погиб рабочий, выплатит компенсацию его семье
Прокуратура: в Екатеринбурге растет уровень преступности
Он в коме: в Екатеринбург из глубинки на вертолете доставили ребенка с ожогами
Ургант связал автомобильные номера с кодом «666» со «скверными беспорядками» в Екатеринбурге
Торговали под видом интернет-магазина: в Екатеринбурге будут судить банду закладчиков
Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе
Уральская модель Дарья Клюкина выпустила клип ко Дню святого Валентина
«Автомобилист» в домашнем матче уступили финскому «Йокериту»
Жгли костер и танцевали: в Екатеринбурге проводили зиму по-армянски
Два автобуса в кювете и 100 пострадавших: в Екатеринбурге провели учения по ликвидации последствий крупной автоаварии
В Екатеринбурге метрополитен потерял за год два миллиона пассажиров
Власти Екатеринбурга утвердили проект новой развязки у «Калины»
Рост ВВП в России зависит от успешности нацпроектов
В Свердловской области оказались самые недорогие санатории
Притворился пассажиром: на Урале инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем
Истории: в России жизнь людей с ВИЧ похожа на ад
Финал Кубка России по футболу в 2020 году пройдет в Екатеринбурге
«Не все половинки смогли оценить»: студент из Екатеринбурга записал признание в любви с помощью азбуки Морзе
После взрыва в Первоуральске, где пострадали трое рабочих, СК завел уголовное дело
«Разорвала форму и расцарапала лицо»: на Урале завели дело на женщину, напавшую на полицейского
Абоненты МТС получат подарки от «Биглиона», «ДоДо Пиццы» и BlackStar Burger