2020-02-14T07:26:51+03:00
Звезды

Уральская модель Дарья Клюкина выпустила клип ко Дню святого Валентина

Клюкина прославилась участием в шоу «Холостяк»
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Уральская модель Дарья Клюкина выпустила клип на песню «Не так как у всех». По словам девушки, на съёмках клипа она ощутила, какой большой труд стоит за процессом создания идеальных кадров.

Даша Клюкина - Не так как у всех.

- Я обязательно расскажу вам о команде, локациях и фильмах, которые вдохновили нас на этот клип, а пока можете заглянуть за кулисы, - написала Дарья под последним постом в Instagram, в котором опубликовала кадры со съемок.

Напомним, что благодаря заработку от рекламы в блоге Клюкина по итогам прошлого года попала в список Forbes.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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