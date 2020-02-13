2020-02-13T18:49:58+03:00
Общество

Два автобуса в кювете и 100 пострадавших: в Екатеринбурге провели учения по ликвидации последствий крупной автоаварии

На «происшествие» съехались медики, полицейские и спасатели
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
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На Урале провели учения по ликвидации последствий крупной автоаварии. На «происшествие» съехались медики, полицейские и спасатели. По легенде на трассе маршрутка столкнулась с колонной автобусов, в которых дети возвращаются с турбазы. Два автобуса съехали в кювет и перевернулись, маршрутка в это время загорелась. Несколько человек оказались заблокированными. Всего в аварии пострадали 100 человек.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

- Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оперативно передают информацию о масштабах происшествия, огораживают место, ограничивают движение транспорта, одновременно начинают эвакуацию пострадавших, устанавливают личности участников, выясняют обстоятельства, впоследствии оказывают помощь в посадке вертолетов медицины катастроф, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

В это время спасатели доставали пострадавших из поврежденных автобусов, медики оказывали помощь. Для этого на месте происшествия разворачивался мобильный медицинский комплекс.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Учения с такой легендой и с таким количеством участников проходят в России впервые. Подобные тренировки помогают сотрудникам экстренных служб оперативно и слаженно работать на месте происшествий.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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