2020-02-13T16:26:13+03:00
Общество

В Свердловской области оказались самые недорогие санатории

Регион вошел в топ-10 рейтинга среди других городов страны
Юлия СТАЛИНА
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Специалисты сравнивали цены на отдых зимой и весной.Специалисты сравнивали цены на отдых зимой и весной.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Отдыхать в санаториях Свердловской области оказалось дешевле всего. К таким выводам пришли аналитики туристического портала «ТурСтат», составляя рейтинг среди регионов России. Специалисты сравнивали цены на отдых зимой и весной.

В топ-10 дешевого отдыха в санаториях вошли: Курганская область, Приморский край, Тамбовская область, Челябинская область, Липецкая область, Орловская область, Республика Марий Эл, Крым, Башкортостан, Кировская область, Вологодская область и Свердловская область.

- В Свердловской области санаторный отдых можно найти по цене в 1,3 тысячи рублей в день, - рассказали в пресс-службе «ТурСтата».

В других регионах, которые вошли в первую десятку, путевка обойдется от 1 до 1,3 тысячи рублей в день за проживание, питание и лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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