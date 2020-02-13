В Свердловской области оказались самые недорогие санатории
Отдыхать в санаториях Свердловской области оказалось дешевле всего. К таким выводам пришли аналитики туристического портала «ТурСтат», составляя рейтинг среди регионов России. Специалисты сравнивали цены на отдых зимой и весной.
В топ-10 дешевого отдыха в санаториях вошли: Курганская область, Приморский край, Тамбовская область, Челябинская область, Липецкая область, Орловская область, Республика Марий Эл, Крым, Башкортостан, Кировская область, Вологодская область и Свердловская область.
- В Свердловской области санаторный отдых можно найти по цене в 1,3 тысячи рублей в день, - рассказали в пресс-службе «ТурСтата».
В других регионах, которые вошли в первую десятку, путевка обойдется от 1 до 1,3 тысячи рублей в день за проживание, питание и лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU