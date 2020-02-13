2020-02-13T12:07:19+03:00
Экономика

Абоненты МТС получат подарки от «Биглиона», «ДоДо Пиццы» и BlackStar Burger

300 рублей на услуги «Биглион» и другие предложения можно найти в приложении «Мой МТС»
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В Екатеринбурге в рамках акции доступны десятки салонов красоты, ресторанов и кафе, развлечения для детей и взрослых, занятия фитнесом и путешествияВ Екатеринбурге в рамках акции доступны десятки салонов красоты, ресторанов и кафе, развлечения для детей и взрослых, занятия фитнесом и путешествия
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Абоненты МТС, пользователи крупнейшего агрегатора скидок «Биглион», в рамках большой акции МТС «Подарки каждую неделю» получают дополнительную скидку в размере 300 рублей на любые услуги «Биглион», кроме товарной категории. Акция действует до 15 марта.

Для того, чтобы получить подарок, абоненту нужно зайти в приложение «Мой МТС», раздел «Выгода» или в приложение и «МТС Cashback» в раздел «Подарки», найти акцию и получить промокод от «Биглиона».

После этого на сайте «Биглион» абонент выбирает желаемую услугу, вводит в соответствующем поле промокод при оформлении заказа, и получает дополнительную скидку в размере 300 рублей к покупке.

В Екатеринбурге в рамках этой акции доступны десятки салонов красоты, ресторанов и кафе, развлечения для детей и взрослых, занятия фитнесом и путешествия. Промокод действует ровно 1 неделю - с 00:00 понедельника до 23:59 воскресенья. Каждый понедельник вы можете найти новый промокод.

Вместе с «Биглион» в акции принимают участие «ДоДо Пицца» и BlackStar Burger. Каждую неделю всем участникам акции доступен один подарок от каждого партнера.

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