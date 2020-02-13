Использование мультимодальных решений для повышения эффективности грузоперевозок обсудили на форуме в Екатеринбурге

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:16:31+03:00

В январе текущего года перевозки грузов в контейнерах на СвЖД выросли на 70% Фото: Алексей БУЛАТОВ

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11 февраля в Екатеринбурге прошел форум «Мультимодальность – будущее перевозок грузов». В мероприятии, организованном по инициативе Свердловской магистрали, приняли участие руководители структурных подразделений и дочерних обществ ОАО «РЖД», речных портов, автомобильных перевозчиков, компаний-экспедиторов, операторов подвижного состава, отраслевых союзов и ассоциаций, предприятий-грузоотправителей.

– Усиление интеграции разных видов транспорта за счет разработки кроссплатформенных комплексных сервисов и расширение номенклатур грузов для совместной переработки, в том числе в речных портах, способно дать ощутимый синергетический эффект. При этом для клиентов транспортная составляющая в конечной цене продукции может существенно снизиться, – отметил начальник СвЖД Иван Колесников, выступая перед участниками форума. По его мнению, мультимодальные перевозки должны стать основой организации доставки груза в соответствие с принципом «от двери до двери».

В числе системных мер, направленных на повышение эффективности перевозок – расширение номенклатур грузов для транспортировки в контейнерах. Так, в январе текущего года перевозки грузов в контейнерах на СвЖД выросли на 70%. Причем все большей популярностью у грузоотправителей пользуются перевозки по специально разработанному графику. В 2019 году на Свердловской магистрали было сформировано 1150 ускоренных контейнерных поездов. Так, например, с октября 2017 года действует регулярный ускоренный сервис на маршруте Москва – Екатеринбург. По прибытию на станцию назначения груз распределяется (в том числе с использованием автотранспорта) по соседним регионам.

Еще одно перспективное направление – развитие контрейлерных перевозок (комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки, когда часть маршрута прицеп, полуприцеп или весь автопоезд следует по железной дороге на специальной платформе). В настоящее время формируется парк специализированного подвижного состава, ведется подготовка терминально-складской инфраструктуры, определяются перспективные направления.

Также на форуме грузоотправителям был представлен новый транспортный продукт СвЖД «Ночной экспресс»: доставка грузов в ночное время в ускоренных поездах, курсирующих по графику между городами Екатеринбург, Тюмень, Нижний Тагил, Пермь, Сургут, Челябинск.

Участники встречи выразили готовность продолжить работу в формате рабочих групп для обсуждения деталей дальнейшего сотрудничества.